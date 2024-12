Lidentita.it - Turetta parla in carcere: “Sono sereno, ero preparato all’ergastolo”

(Adnkronos) – "È stata un’attesa angosciante, lunga. Lo sapevo, eroalla parola ergastolo,rimasto impietrito, ma, non mi aspettavo nulla di diverso".le prime parole, a quanto apprende l'Adnkronos, che Filippopronuncia indopo la condanna inflitta dalla corte d’Assise di Venezia per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. .in: “, ero” L'Identità.