Turetta condannato all’ergastolo la sentenza | no alle aggravanti crudeltà e stalking

(Adnkronos) –Filippomerita la condannaper aver premeditato l’omicidio di Giulia Cecchettin, ma secondo lanon l’ha uccisa cone il delitto non è la conseguenza di un clima di paura vissuto dalla vittima. E’ questo il senso della condanna inflitta all’imputato, dopo circa sei ore di camera di consiglio, dai giudici della corte d’Assise di Venezia. Un verdetto che, 22 anni, ha ascoltato impassibile, a testa bassa, a pochi passi di distanza da Gino, padre dell’ex fidanzata, visibilmente commosso. “Abbiamo perso tutti come società. Nessuno mi ridarà indietro Giulia, non sono né più sollevato, né più triste rispetto a ieri. È chiaro che è stata fatta giustizia, ma dovremmo fare di più come esseri umani. Penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, ma con la prevenzione” le prime parole ai microfoni di chi ha fatto del suo dolore una battaglia contro il patriarcato.