Tumori | contro il melanoma virus herpes modificato funziona nel 30% dei casi difficili

L’iniezione neldi undell’simplex geneticamenteè in grado di eliminare le cellule cancerose sia direttamente, ma anche rilasciando molecole che stimolano l’attività del sistema immunitario. È questo il meccanismo d’azione di Rp1, immunoterapia a base dei cosiddetti ‘oncolitici’ che, in combinazione con un farmaco immunoterapico (nivolumab), può ridare speranza a un terzo dei pazienti con una forma avanzata die che non sono più all’immunoterapia standard. I risultati dello studio clinico di fase 2 Ignyte su questa cura hanno portato la Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia americana che regolamenta i farmaci, a designare il trattamento come Breakthrough Therapy per il trattamento di pazienti adulti conavanzato precedentemente trattati con immunoterapia.