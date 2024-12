Today.it - Tumore al colon-retto, ecco gli alimenti che aumentano il rischio

Leggi su Today.it

Negli ultimi 30 anni le diagnosi di cancro tra gli under 50 sono aumentate del 79 per cento. Ed entro il 2030, secondo le stime, cresceranno di un ulteriore 31 per cento: l’incremento dovrebbe riguardare in particolare i 40enni. A colpire di più il cancro del seno, della trachea, dei bronchi, dei.