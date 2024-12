Lidentita.it - Trump vuole “annettere” il Canada e trolla Trudeau sui dazi

Leggi su Lidentita.it

Donaldalla conquista del. Non sogna un futuro da condottiero, il presidente eletto degli Stati Uniti. Né ha voglia di scatenare una campagna di conquista né una lunga marcia fino a Montreal e Ottawa. Più semplicemente, ci ha preso gusto con l’intelligenza artificiale e non ha perso la passione per il trolling. Nelle .” ilsuiL'Identità.