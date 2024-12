Anteprima24.it - Truffe online nel Sannio, denunciate due persone

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri i Carabinieri delle Stazioni di Cerreto Sannita (BN) e di Morcone (BN), in due di distinte attività, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due.Un quarantunenne della provincia di Napoli che dovrà rispondere del reato di truffa, è stato individuato grazie alle indagini svolte dai Carabinieri di Morcone a seguito di una querela sporta da un uomo del luogo, rimasto vittima di una truffa consumata “ON-LINE”. Il malfattore si faceva accreditare il prezzo pattuito per il pagamento di un tavolo da giardino messo in vendita attraverso un noto social network, senza spedirlo all’acquirente per poi rendersi immediatamente irreperibile.Un ventiseienne della provincia di Benevento dovrà rispondere del reato di false dichiarazioni sulla identità personale, dopo essere stato fermato da una Pattuglia della Stazione Carabinieri di Cerreto Sannita per un ordinario controllo in cui, essendo privo di documenti identificativi, riferiva un finto nome, cognome, luogo e data di nascita errati, fornendo false generalità ai militari che, insospettiti, attraverso immediati controlli ottenevano sia le corrette generalità del ragazzo sia copia dei suoi documenti di identità originali.