Fanpage.it - Trovato morto Renato Zunino, ex sindaco di Celle Ligure: era scomparso da alcune ore

L'exdie presidente dell’Anpi di Savona eradaore. Le ricerche erano state immediate. Il corpo senza vita dell'ex primo cittadino è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio in mare ma restano ancora da chiarire le cause della morte.