Fanpage.it - Treni Alta Velocità Salerno-Reggio, ok alla gara per la tratta Battipaglia-Romagnano

Leggi su Fanpage.it

Aggiudicato l'appalto per l'Apparato Centrale Computerizzato Multistazione dell': daa Metaponto in treno in 20 minuti in meno entro il 2026.