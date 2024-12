Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2024 ore 18:30

Luceverderitrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti tra Laurentina e il bivio della 24 m calciata è interna code tra la Flaminia era ce l’hai ancora tra la Nomentana e La Rustica sull’altra turbano della A24L’Aquila incolonnamenti tra la tangenziale est E Fiorentini ancora torcervara il raccordo in uscita dalla capitale sulla tangenziale est e fine tra Corso Francia via dei Campi Sportivi e la Tiburtina e viale Castrense in direzione San Giovanni vetro in direzione dello stadio altre cose tra via Nomentana & via Salaria code già sul salari e sulla famiglia in uscita dalla capitale sulla le code tra Tor Cervara e via di Decima incolonnamenti poi sulla Cristoforo Colombo tra Vitinia e Lax in direzione del mare manifestazione fino alle 20 in via Molise nei pressi della sede del Ministero delle imprese del made in Italy possibili difficoltà di circolazione dell’aria circostante e dalle 18:30 alle 20 il corteo da Piazza Vittorio Emanuele II a via mani le chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti per giochi di questo di altre notizie potete consultare il sito