Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2024 ore 13:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente con difficoltà di transito in via dell’Arco di Travertino altezza via Tuscolana chiusa per lavori fino al 9 di dicembre via della Pisana tra via di Monte stallonara via di Malagrotta nelle due direzioni fino al 20 dicembre lavori di potatura in Piazza Ragusa stessa cosa in Piazza San Giovanni ma fino a domani 5 dicembre inevitabili le ripercussioni per ildi zona per lavori notturni chiusi i sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia dalle 21 di questa sera alle 6 di domattina per il trasporto pubblico per lavori di prolungamento al Colosseo sulla linea C le ultime corse della Sera partono alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni poi in strada le linee bus maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sitopunto luce the.