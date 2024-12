Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2024 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno Bentrovati in redazione Sonia cerquetani intenso ilsul Raccordo Anulare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra Casilina e poi in esterna tra laL’Aquila e la Bufalotta in entrata afine sulla diramazionenord da Settebagni a raccordo anulare code che ritroviamo sulla Flaminia dal raccordo di due punti e poi sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe file sul percorso Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale est si sta in coda anche sulla TV in entrata in città a partire da via Casal Bianco ed ancora code sulla diramazioneSud in entrata sul Raccordo Anulare e poi sulla Pontina da Pomezia a Spinaceto Naturalmente il centro cittadino maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della C ed è Polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità