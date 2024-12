Anteprima24.it - Topo: “Il Pd riveda la decisione su Oliviero e sui dirigenti casertani”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ladi non rinnovare le tessere del Partito Democratico al presidente del consiglio regionale Gennaro, ai sindaci elocali del casertano è fondata su una ipotesi non suffragata da fatti e senza una comprensibile motivazione”. Così, l’eurodeputato Pd Raffaele, dopo ladella commissaria del partito a Caserta di negare il rinnovo del tesseramento al Partito Democratico al presidente del consiglio regionale della Campania Gennaroe ad altrilocali. “Sono amareggiato per quanto accaduto sul piano personale ade agli altridel partito – continua– ma ancor di più sono preoccupato sul piano politico. Mi auguro che questa vicenda, dal carattere surreale, si ricomponga immediatamente per evitare che essa possa, invece, segnare l’inizio di una stagione insidiosa nel Pd dove non contano più la storia, il radicamento territoriale, la capacità di rappresentare le nostre comunità a diretto contatto con i cittadini.