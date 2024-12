Sbircialanotizia.it - This is me, ultimo appuntamento stasera 4 dicembre: tutti i talenti di ‘Amici’

Leggi su Sbircialanotizia.it

Prosegue il racconto con gli artisti nati nella scuola di 'Amici' Oggi, mercoledì 4, torna 'is me' con la terza e ultima attesissima puntata, in prima serata su Canale 5. Il viaggio tra ricordi, forti emozioni, successi e sogni realizzati dei tantinati nella scuola di Amici e oggi grandi artisti di .