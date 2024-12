Tg24.sky.it - Terrorismo, 12 arresti in Italia tra neonazisti di "Werwolf"

Dodiciin tutta: è il bilancio di un"operazione della Polizia di Stato contro un gruppo neonazista e suprematista denominato "Division". Le accuse sono di associazione con finalità di, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e detenzione illegale di arma da fuoco. Le misure cautelari in carcere sono state emesse dal Gip del Tribunale di Bologna, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Contestualmente, sono in corso altre 13 perquisizioni domiciliari. L'operazione è coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antie dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.