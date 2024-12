Ilrestodelcarlino.it - Tentata rapina, un ferito lieve

Ancoratori in azione nella Bassa. Nella prima serata di ieri un blitz è avvenuto all’interno della farmacia a Santa Maria di Novellara, affacciata sulla strada provinciale sud, all’incrocio con via Volta. Al momento del fatto, pare che all’interno ci fosse un agente fuori servizio, la cui reazione avrebbe messo in fuga i due malviventi che erano entrati per farsi consegnare il denaro in cassa. Larisulta essere rimasta solo, con i malviventi che sarebbero fuggiti a mani vuote. Secondo le frammentarie notizie che si è riusciti a raccogliere, ci sarebbe stata una colluttazione, con l’agente rimastoin modo. Sul posto è stata mobilitata un’ambulanza della Croce rossa di Novellara, che ha portato ilin ospedale per le medicazioni. Sono subito intervenuti i carabinieri per gli accertamenti, raccogliere le prime indicazioni sulla descrizione dei banditi, per poi avviare le ricerche dei malviventi.