Lidentita.it - Tecnocasa, in ripresa mercato immobili industriali e commerciali, effetto Giubileo nella capitale

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – "Il segmento degliper l’impresa si inserisce in un quadro economico in leggera. La crescita del Pil per fine anno è attesa intorno a +0,8%. In questo contesto la nostra rete ci restituisce uncomunque caratterizzato da una buona domanda che interessa capannoni, negozi e uffici". Così Fabiana Megliola, responsabile ., inL'Identità.