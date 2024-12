2anews.it - Teatro dei Piccoli, Un mese di Feste con performance dal vivo e proiezioni di cinema d’animazione

Leggi su 2anews.it

Nove giornate in programma aldeiper unditradal. Nellenatalizie ildeidi Napoli si conferma casa delle arti dei bambini e ragazzi. Nove giornate in programma da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio in cui le arti performative si .