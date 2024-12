Arezzonotizie.it - Tanti: “Vent'anni del servizio Scudo, grazie al Calcit”

Leggi su Arezzonotizie.it

Nota del vicesindaco di Arezzo Lucia.“Compie oggi 20il, contributo prezioso per la nostra comunità attivato dalin collaborazione con la Asl per garantire cure e assistenza domiciliari ai malati più gravi. Un sostegno sanitario e non solo per i pazienti e per.