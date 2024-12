Agrigentonotizie.it - Tangenti in cambio di appalti? Di Giovanni nega tutto: "Mai preso soldi da nessuno"

"Maida, in quei fascicoli non c'erano banconote ma solo documenti. Peraltro, in quanto dirigente coordinatore, non avevo formale responsabilità sugli atti come, al contrario, il responsabile del procedimento".indi: giudizio abbreviato per l'ex.