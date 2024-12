Lortica.it - Sventato furto al “Mercato Cina”: un arresto

Durante la notte del 2 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, impegnati in attività di contrasto ai reati predatori, hanno arrestato in flagranza un uomo di origine rumena per tentatoaggravato in concorso e rapina impropria.L’operazione è scattata in seguito a una segnalazione al numero d’emergenza 112, che ha portato i militari presso l’esercizio commerciale “”. L’uomo, insieme a due complici, aveva praticato un’apertura nella parete di un edificio in costruzione adiacente utilizzando picconi, accedendo poi al negozio per tentare di sottrarre capi d’abbigliamento.L’allarme scattato ha costretto i malfattori a una fuga precipitosa: due di loro sono riusciti a dileguarsi nei campi circostanti, mentre il terzo, dopo essersi lanciato da una finestra alta circa quattro metri e aver aggredito il titolare del negozio intervenuto per fermarlo, è stato bloccato dai Carabinieri prontamente arrivati sul posto.