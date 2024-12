Quotidiano.net - Spotify, 2024 in Italia è l'anno di Geolier e di Sanremo

In, su, ilè stato l'di, che conquista il titolo di artista più ascoltato con oltre 1,2 miliardi di riproduzioni, reduce anche dalla fortunata partecipazione ae spopola sia nella classifica dei brani più ascoltati che in quella degli album. A rivelarlo è la classifica Wrapped, la campagna che celebra undi musica, podcast e passioni condivise da oltre 640 milioni di utenti in tutto il mondo. Saldo sul podiono anche Sfera Ebbasta che, dopo tre anni consecutivi in vetta alla classifica di Wrapped, si posiziona quest'al secondo posto. In terza e quarta posizione si trovano invece Lazza e Tedua. Chiude al quinto posto Anna che, tra le artiste, è la donna più ascoltata inper il secondoconsecutivo, confermando il dominio del rap nel panorama musicaleno al di là del genere di appartenenza.