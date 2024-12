Quotidiano.net - S&P, 'nel 2025 rallentamento di Usa e Cina'

Con l'allentamento dell'inflazione, la tenuta dei mercati del lavoro e la robusta spesa per i consumi che sostengono l'attività economica nella maggior parte dei mercati sviluppati "ci aspettiamo una crescita costante il prossimo anno. Prevediamo un'espansione economica globale del 3% nel, con ildella crescita negli Stati Uniti e in(le due maggiori economie mondiali), la ripresa dell'eurozona e la ripresa dei mercati emergenti". E' l'Outlook per ildi S&P contenuto in un report dal titolo "Global Credit Outlook: Promise And Peril." "Ci aspettiamo un ulteriore allentamento della politica monetaria, anche se a un ritmo variabile tra le varie giurisdizioni" scrive Alexandre Birry, Global Head of S&P Global Ratings Credit Research & Insights. "Ma soprattutto, la discesa sarà più lenta dell'aumento, con i tassi che si assesteranno sicuramente a livelli più alti di quelli visti durante la fase di sostanziale espansione del denaro a basso costo dopo la crisi finanziaria globale".