Southampton-Chelsea cartellino rosso per Stephens | ha tirato i capelli a Cucurella

Leggi su Sportface.it

E’ durata 40 minuti la partita di Jack, che ha ricevuto unper un motivo piuttosto particolare. Durante il match, il numero 5 è stato infatti espulso per avera Marcdurante un’azione. Il gesto era sfuggito all’arbitro, che è stato però prontamente richiamato dal Var a una on field review ed ha estratto ilpulls Marc’s hair and gets a red card pic.twitter.com/367NB0aLYS— Goals Xtra (@GoalsXtra) December 4, 2024per: haSportFace.