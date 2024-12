Avellinotoday.it - Solofra, Montoro e San Michele di Serino, anziane seguono i consigli dei carabinieri: fallisce tentativo di truffa

Leggi su Avellinotoday.it

tori in azione ieri mattina ae Sandi, ma i colpi falliscono: gli anziani presi come obiettivo, ricordando idell’Arma in merito ad analoghi episodi, divulgati sia dagli organi d’informazione che con apposite locandine affisse in paese, hanno.