Cesenatoday.it - Sit-in nei pressi del parco 11 settembre: "C'è un problema di crescente degrado e insicurezza"

Leggi su Cesenatoday.it

“Siamo qui per testimoniare che alcuni cesenati non si arrendono. Non ci rassegnammo all’idea che parte della città diventi ostaggio di 'balordi'”. A parlare è Antonio Barzanti, portavoce di Difendi Cesena. Il movimento ha manifestato martedì pomeriggio neidel11, luogo.