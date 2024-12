Unlimitednews.it - Sisal, alla startup SMUSH materials la Call for ideas di GoBeyond

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) –che affronta l’inquinamento da plastica monouso trasformando i sottoprodotti agricoli in biomateriali per imbggi, ha vinto lafor2024 di, la piattaforma di innovazione responsabile di. Lasi è aggiudicata un grant equity free dal valore di 50 mila euro.Con 460candidate e una significativa presenza di realtà a leadership femminile – salita al 42%, in controtendenza rispetto al dato Italia del 13% – lafordi, arrivata all’ottava edizione, si conferma un punto di riferimento per l’ecosistema italiano dell’innovazione.Oltrevincitrice, Northern Light Composites, Promama, Sunspeker, BrailleFly, e Develop-Players sono lefinaliste che si sono aggiudicate percorsi di advisory messi a disposizione dai partner di, che potranno così accompagnare lo sviluppo e la crescita delle