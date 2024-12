Sbircialanotizia.it - Sinner e il caso doping: “Non dormivo e non parlavo, mi sono sentito perso”

Il tennista azzurro ha parlato in attesa della sentenza definitiva: "A Wimbledon ero bianco come un fantasma" L'incubonon è ancora finito, per Jannik. Il tennista azzurro è in attesa del ricorso al Tas presentato dalla Wada, con la sentenza definitiva che è attesa non prima del prossimo febbraio. "Non auguro a nessuno .