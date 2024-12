Messinatoday.it - "Sicilia in Dolce", il vino incontra le golosità della tradizione

Leggi su Messinatoday.it

Fervono i preparativi in vista dell’atteso appuntamento di sabato 7 dicembre dove Palazzo dei Congressi di Taormina si terrà la prima edizione di "in", l’evento organizzato dalla locale sezione AIS, omaggio ai vini dolci, passiti e fortificatini serviti in abbinamento ai.