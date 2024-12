Palermotoday.it - Sicilia Express, Fit Cisl: "Ottimo risultato adesso serve replicare con un’altra data e programmare il futuro"

Leggi su Palermotoday.it

“L’dell’iniziativa del governo regionale con ile gli 800 biglietti venduti in poche ore a prezzi contenuti tra i 29,90 e i 59,90 euro a tratta, impongono due immediate riflessioni: subito l’esigenza dil’iniziativa con Fs treni turistici almeno in.