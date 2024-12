Cesenatoday.it - Si è spenta 'Pina', la moglie di Raoul Casadei. Si conobbero da maestri elementari in un paesino del Foggiano

Leggi su Cesenatoday.it

Giornata di lutto in una delle famiglie più importanti della Romagna. Si èla scorsa notte Maria GiusepSirgiovanni, detta '',di. Orginaria di Gerocarne in provincia di Vibo Valentia in Calabria, si era sposata a Napoli con il re del liscio nel 1963. Un amore.