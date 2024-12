Liberoquotidiano.it - Separazione delle carriere: c'è il primo sì alla Camera

Fermo in stazione il premierato (e chissà quando e come ripartirà), bloccata l'autonomia differenziata per le modifiche dettate dConsulta, sui binari oggi c'è una sola grande riforma: quella che riguarda la giustizia e separa ledei magistrati. Una modifica dell'ordinamento che la maggioranza e il governo intendono portare avanti nonostante l'opposizione di larga parte della magistratura.due revisioni costituzionali in programma (l'altra è l'elezione diretta del premier), questa è quella che ha più probabilità di giungere a termine nell'attuale legislatura. Con tanto di referendum confermativo da farsi nei primi mesi del 2026, almeno secondo i piani del ministro Carlo Nordio. Ieri il disegno di legge firmato da Giorgia Meloni e dal guardasigilli è stato approvato dcommissione Affari Costituzionali della, anche con il voto di parte dell'opposizione (Azione ha espresso parere favorevole con qualche riserva, auspicando che in aula si introducano alcuni correttivi).