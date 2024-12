Repubblica.it - Sentenza Turetta, Gino Cecchettin: “Con 75 coltellate e migliaia di messaggi le aggravanti c’erano”

Leggi su Repubblica.it

“Giustizia è fatta, ma soffro ancora troppo per poter perdonare. I femminicidi non si fermano in tribunale: per questo oggi vedo il ministro Valditara”