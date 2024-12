Scoperto gruppo neonazista e suprematista, 12 arresti a Bologna

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Sono 12 le persone arrestate in tutta Italia perché considerate appartenenti aldenominato 'Werwolf Division' accusati, a vario titolo, di associazione con finalità di terrorismo, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e detenzione illegale di arma da fuoco. Contestualmente, sono in corso .