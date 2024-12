Inter-news.it - Scintille tra Conte e Marotta: la lotta tra Inter e Napoli si infiamma – TS

Il duello tra, a distanza, si gioca anche tra Antonioe Beppe. I due si conoscono, si rispettano, ma non perdono alcuna occasione per punzecchiarsi a vicenda.DUELLO A DUE – Continua il dibattito a distanza che riguarda. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport: da una parte Antonio, allenatore del, dall’altra Beppe, presidente dall’. I due si conoscono bene, sanno come vincere e come fiutare le stagioni, con questa in corso che potrebbe essere decisa dai particolari. Secondosi tira in ballo ildimenticando chi fino a ora ha già dato fastidio all’, cioè l’Atalanta. Senza parlare delle opinioni sul Var, un mix di “gufate”, provocazioni e accuse più o meno velate., è già duello a distanzaFILOSOFIA NERAZZURRA – E quandodice chenon sarebbento di non vincere lo scudetto lo fa per mettere pressione a lui che nel primo anno all’si ritrovò in vetta perdendo però di un soffio con il Milan.