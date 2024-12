Schick infortunio prima di Bayer Leverkusen-Inter? La situazione

Leggi su Inter-news.it

Patrickha disputato la partita tran Monaco enella serata di ieri, ma si è infortunato. Le condizioni del calciatoredell’.PARTITA – Ieri sera ilha battuto per 1-0 iln Monaco eliminandolo agli ottavi di finale di DFB Pokal. L’espulsione di Manuel Neuer al 18? ha spianato la strada alla squadra di Xabi Alonso, che però è riuscita a sbloccare il match solamente al minuto 69 grazie al gol di Nathan Tella su un cross perfetto dalla sinistra del solito Alejandro Grimaldo. In una serata di gloria all’Allianz Arena ilha comunque ricevuto una pessima notizia.– Patrickera in un momento magico, aveva segnato sei gol nelle ultime quattro partite. Ieri è partito dalla panchina ed è entrato ad inizio secondo tempo al posto del centrocampista Robert Andrich.