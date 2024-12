Lanazione.it - Scattate le indagini dei carabinieri. Le reazioni di Del Rosso e Fanucci

della Compagnia di Montecatini sono già partiti con leper individuare il rapinatore che ha minacciato di morte con una pistola il portiere di notte dell’Hotel Arnolfo. Nel frattempo, sono già arrivate le primedel mondo istituzionale e politico per quanto avvenuto. Il sindaco Claudio Delcondanna senza mezzi termini questo orribile reato. "È avvenuto un fatto gravissimo – sottolinea – ed esprimo la mia massima solidarietà al giovane portiere di notte e alla famiglia Giannini. Come amministrazione facciamo il possibile per quello che possiamo fare e ci compete, poi ci sono le forze dell’ordine per le quali confermo la mia massima fiducia. Siamo consapevoli che nella zona che comprende anche via Trieste e piazza della Rimembranza non sono mai stare messe telecamere e provvederemo a farlo".