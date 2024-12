Lanazione.it - Santa Barbara: Vigili del Fuoco e Cisam celebrano la patrona a Pisa

, 4 dicembre 2024 - Oggi, nella Chiesa di San Paolo in ripa d'Arno, il comando provinciale deideldie ildi San Piero a Grado hanno celebratodeidele della Marina Militare. Lamessa è stata officiata dall’arcivescovo di, Giovanni Paolo Benotto, alla presenza del Prefetto di, del Procuratore della Repubblica e delle massime autorità civili e militari della provincia.dellaLa ricorrenza ha coinvolto anche i colleghi in congedo ed è stata occasione di incontro per le autorità civili e militari del territorio. In contemporanea, l’iniziativa “Caserme Aperte” ha permesso alla cittadinanza di visitare i distaccamenti permanenti di Cascina, Castelfranco di Sotto e Saline di Volterra, oltre a quelli volontari di Ponsacco, Pontedera e San Miniato, per conoscere le attività e le attrezzature in dotazione aidel