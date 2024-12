Lanazione.it - Ruba 100 litri di gasolio da un bus di Autolinee Toscane: 47 finisce in carcere

Fucecchio (Firenze), 4 dicembre 2024 - In manette un uomo, sorpreso dai carabinieri a Fucecchio con sei taniche di plastica con circa un centinaio didi diesel, carburante appenato da un bus di. È accaduto nella serata di domenica scorso. Il 47enne, italiano, è stato notato da un militare libero dal servizio mentre si aggirava con fare sospetto tra alcuni autobus in sosta in piazza Sarno. Sul posto è intervenuta una pattuglia che ha sorpreso l'uomo ancora intento ad asportareda uno dei mezzi; oltre alle taniche, aveva con sé alcuni attrezzi utilizzati per forzare i serbatoi. Il 47enne è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato, al termine dell'udienza di convalida è stato scarcerato e sottoposto dal tribunale di Firenze alla misura dell'obbligo di presentazione ai carabinieri del comune in cui risiede.