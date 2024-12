Ilgiorno.it - “Ridiamo vita a un dipinto”. Prevenzione e fondi per Lilt

Molto più di una mostra di beneficenza. "ad un" inaugurata sabato alla Sala delle Acque del Palazzo Bim di Sondrio e visitabile sino a domenica 8 dicembre è molto di più, perché oltre a raccogliereper la, la Lega per la lotta contro i tumori di Sondrio grazie alla generosità dei visitatori che potranno ammirare e acquistare le opere del pittore Dario Valsecchi, del quale ricorre la memoria, per ogni giorno di apertura propone uno o due appuntamenti aperti al pubblico dedicati ai vari aspetti della. Per quest’oggi ad esempio doppia opportunità, alle 10 e alle 15, per scoprire l’esperienza sensoriale della mindfulness, mentre domani alle 16 il tema sarà "Lainizia a tavola". Venerdì alle 17 invece Massimo Del Re e Stefania Campanini dell’associazione Camminando Camminando interverranno su un argomento che interessa davvero tutti: "Camminare insieme aiuta la salute" il titolo del loro intervento che anticipa anche l’appuntamento di sabato 7 dicembre "Terrazzamenti in Rosa by night".