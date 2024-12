Oasport.it - Remco Evenepoel si fa male in allenamento: fratture multiple, i possibili tempi di recupero

si è reso protagonista di un incidente ieri mattina mentre si allenava in solitaria sulle strade di Oetingen, nel Brabante fiammingo. Il fenomenale corridore belga avrebbe colpito violentemente la portiera aperta di un furgone delle poste, facendo così una brutta caduta e riportando una serie di infortuni che ritarderanno inevitabilmente la sua preparazione agonistica verso il 2025.Il dominatore dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, con la clamorosa doppietta cronometro-prova in linea, non ha comunque mai perso conoscenza ed è stato soccorso abbastanza velocemente, trasferendosi poi all’ospedale Erasmus di Anderlecht per accertamenti. Il primo bollettino medico ha subito evidenziato la frattura della clavicola sinistra, di una costola, della scapola destra e della mano.Il team Soudal Quick-Step, ieri sera, ha fornito un ulteriore aggiornamento: “Dopo l’incidente di oggi e dopo un primo esame presso l’ospedale Erasmus di Anderlecht,è stato trasferito all’ospedale di Herentals per ulteriori accertamenti.