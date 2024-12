Genovatoday.it - Regione: Rocco Invernizzi è il nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia

Leggi su Genovatoday.it

"È per me motivo di orgoglio ricoprire il ruolo didid’in questa XII Legislatura e soprattutto di lavorare al fianco di consiglieri come Lilli Lauro che sarà il vice, Gianmarco Medusei e Veronica Russo. Senza dimenticare il nostro presidente del consiglio.