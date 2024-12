Romatoday.it - Raccoglie verdure e cade in un dirupo. Morto 83enne

Tragedia a Civitavecchia. Un uomo di 83 anni che si trovava insieme alla moglie, perre delle, è caduto in un. I soccorsi sono stati immediati, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Questo quanto avvenuto intorno alle 16 di oggi, mercoledì 4 dicembre in via Terme.