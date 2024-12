Casertanews.it - Quattro condanne per la cellula neonazista dell'Ordine di Hagal

Leggi su Casertanews.it

per i presunti membri'organizzazionedenominata "di", attiva nel casertano, in particolare a San Nicola la Strada.I giudici - riferisce Adnkronos - hanno inflitto 5 anni e mezzo di reclusione per Maurizio Amendola e Michele Rinaldi, 3 anni e mezzo.