Trentotoday.it - Quattro casi di morbillo negli adulti in Trentino, uno finisce in ospedale

Leggi su Trentotoday.it

Iltorna a preoccupare in, soprattutto per quanto riguarda gli. Nelle ultime ore, infatti, l’Apss ha registrato, su segnalazione dei Servizi di igiene pubblica territoriali del Dipartimento di prevenzione,di: due sono in Val di Non, uno.