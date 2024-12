Teleclubitalia.it - Punto C, pari nel match in vetta alla classifica, male il Giugliano. Che balzo per il Sorrento! Pari anche per Avellino e Casertana

Leggi su Teleclubitalia.it

Con la sconfitta delnel posticipo con il, si è concluso il 17° turno contraddistinto da tanti pareggi. Per le campane pareggi per, Benevento, Cavese eilancora Ko, cadela Turris in casa con il Messina. Vince solo iltra le campane, ko Turris e, .L'articoloC,nelinil. Cheper ilperTeleclubitalia.