Prosieben vola in Borsa (+10%), bene anche Mfe-Mediaset

Si rafforza ina Francoforte la corsa del gruppo tedesco, del quale Mfe-è ampiamente il principale azionista con oltre il 30% dei diritti di voto e appena sotto la quota dell'Opa obbligatoria nel capitale: il titolo, forte dall'inizio della seduta, ha raggiunto una crescita del 10% a 5,19 euro. Secondo quanto riportato dal 'Messaggero', con il Biscione che non commenta, è stato chiesto a Unicredit di fare da capofila per organizzare un finanziamento in pool da oltre tre miliardi, coinvolgendo altre grandi b. L'obiettivo sarebbe quello di avere le munizioni di lanciare un take over sul gruppo tedesco, con prospettiva sulla prima parte del 2025.i titoli Mfe con l'azione B, la più rappresentativa con dieci diritti di voto, che sale del 2% a 3,97 euro. Un grande finanziamento bancario per Mfe con possibile operazione in Germania è stato ipotizzatola scorsa primavera e, secondo gli analisti, questo passaggio è un'opzione concreta.