Probabili formazioni Verona-Empoli | quindicesima giornata Serie A 2024 2025

Coppola fuori, tocca a Ghilardi: è la prima notizia nelledi, match delladi. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 8 dicembre. Uno scontro diretto per la salvezza sulla carta, anche se i toscani sono ben lontani dalla zona calda. L’Hellas invece ha bisogno di risalire dopo aver perso anche sul campo del Cagliari. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà una moviola in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ma prima vi terremo aggiornati con gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori.– Coppola squalificato, Ghilardi partirà dal 1? in difesa al fianco di Magnani. Tengstedt intoccabile in attacco. Alle sue spalle Suslov, Harroui e Lazovic, che però rischia dopo la prova negativa di Cagliari.