Probabili formazioni Venezia-Como | quindicesima giornata Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Pochi dubbi nelledi, match delladi. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle 18:00 di domenica 8 dicembre nella cornice dello stadio ‘Penzo’, dove avrà luogo uno scontro diretto per la salvezza che le due squadre non vogliono sbagliare. Di Francesco contro Fabregas. Quali saranno le loro scelte di formazione? Scopriamolo insieme giorno dopo giorno con approfondimenti e notizie sulle condizioni dei protagonisti delle rose di– Pohjanpalo guida l’attacco. Oristanio e Busio non sono in discussione. Proprio come Duncan e Nicolussi Caviglia: Di Francesco cerca solo un po’ di lucidità in più. Sia in difesa che nel reparto offensivo.– Strefezza, Cutrone e Fadera in attacco. Da Cunha, Engelhardt e Paz a centrocampo.