Primi mille giorni di vita, esperti e associazioni a confronto

"Investimenti e sostegno economico a favore delle famiglie, anche per contrastare le disuguaglianze in salute". "Idi: per costruire il suo futuro", evento formativo organizzato dall’Ast con i dipartimenti di prevenzione, materno-infantile e distretto sanitario, ha messo l’accento sui modelli organizzativi e gli interventi più efficaci in ambito regionale e nazionale attraverso i contributi dei relatori e la partecipazione delledi volontariato operanti nel territorio, che hanno organizzato stand espositivi delle attività realizzate. Numerosi i partecipanti registrati, appartenenti a tutte le professionalità coinvolte nell’intervento sui1000didel settore sanitario, sociale e della formazione. "Ringrazio gli organizzatori di questo importante convegno, perché parlare deidiin questo contesto vuol dire gettare le basi del futuro di ogni bimbo – dichiara il direttore socio sanitario dell’Ast di Macerata, Giancarlo Cordani – e fare prevenzione anche in merito a quella che sarà la futura assistenza sanitaria della persona, con tutti gli aspetti che la riguardano".