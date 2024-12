Sport.quotidiano.net - Primavera 4. La San Marino Academy cade in casa del Trento

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non ci sono gol all’attivo per la4 della Sannella trasferta di. I padroni disi impongono 2-0 sui ragazzi di Cancelli, aprendo nel primo tempo con Festi e chiudendo nella ripresa con Miola. San: J.dei; Valentini, Righi, Vernazzaro, Zafferani (46’ Marani), Fratticci, Bugli (78’ Marinucci), Bianchi, Marfella (78’ Protti), E.Della Balda (81’ Yazici), Dell’Amore (60’ Ricci). All.: Nicola Cancelli.4. Girone A (10ª giornata):-San2-0, Alcione Milano-Caldiero Terme 2-1, Carpi-Sestri Levante 3-2, Legnago-Pontedera 0-2, Union Clodiense-Giana Erminio 2-0. A riposo il Novara. Classifica: Pontedera 20; Carpi, Novara 17; Alcione Milano 16;14; Giana Erminio, Caldiero Terme 11; Union Clodiense 10; Sestri Levante 9; Legnago 7; San6.